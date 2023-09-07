Сбер поддержал Когалымский полумарафон

Фото: пресс-служба Сбербанка

Сбербанк в Югре поддержал проведение полумарафона в городе Когалым. 2 сентября на старт первого Когалымского полумарафона вышли 700 спортсменов из 55 городов и 20 регионов страны. Дистанции составляли 5 км и 21,1 км, кроме того, была организована эстафета в 20 км для соборных команд и детский забег.

- Для нас легкоатлетические забеги – близкая по духу история. В Сургуте Сбер ежегодно проводит традиционный Зеленый марафон. Важно не только популяризировать спорт и здоровый образ жизни среди сотрудников в рамках корпоративной культуры компании, но и приобщать к занятиям спортом жителей наших городов, гостей из соседних регионов. Благодарю организаторов Когалымского полумарафона за высокий уровень подготовки мероприятия, уверен, что масштаб забега с каждым годом будет расти, - отметил управляющий Югорским отделением Сбербанка Александр Солоп.

Организаторами Когалымского полумарафона выступили ПАО ЛУКОЙЛ и администрация муниципалитета.

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