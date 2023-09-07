В Мегионе прокуратура помогла женщине получить благоустроенную квартиру вместо аварийной Фото: Татьяна Коркина

В Мегионе прокуратура помогла женщине получить благоустроенную квартиру. Женщина сама обратилась в прокуратуру и после проверки ведомства выяснилось, что деревянный многоквартирный дом по улице Садовой, в котором проживала северянка, в 2013 году признан аварийным и подлежащим сносу. Но другого жилья у нее не было.

Администрация муниципалитета не предоставила югорчанке жилье взамен аварийного и прокурор обратился в суд с иском. На администрацию города возложили обязанности предоставить жительнице Мегиона благоустроенное жилье. Суд согласился с иском и женщина получила долгожданную квартиру.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре из аварийного жилья расселили 41 тысячу человек.