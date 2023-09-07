В Нефтеюганске пенсионер на иномарке устроил ДТП, в котором пострадал человек. Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за сутки зарегистрировано 5 ДТП, в которых 5 человек получили травмы. В Нефтеюганске несоблюдение очередности проезда привело к автоаварии. Об этом сообщили в УГИБДД России по ХМАО-Югре.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Авария произошла на улице Жилая в Нефтеюганске, когда 71-летний водитель, управляя автомобилем «Nissan», выезжая на проезжую часть с прилегающей территории, не уступил дорогу и столкнулся с транспортным средством "ВАЗ", движущимся по главной дороге. Водитель ВАЗ получил травмы.

Сотрудниками ГИБДД задержано 14 водителей с признаками опьянения. За выезд на встречку привлечено 80 водителей и 43 - за нарушение правил перевозки детей.