В Югре 7 сентября прогнозируют небольшой дождь Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 7 сентября ожидается переменная облачность. По западной половине преимущественно без осадков, по восточной половине синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер восточной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3, +8 °С, а местами до -3 °С, днем потеплеет до +15, +20 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, без осадков, ночью туман. Ветер северо-восточный, восточный 2-7 м/с. Ночью столбик термометра покажет +3, +5 °С, днем будет около +16, +18 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно посмотреть в инфографике МЧС.