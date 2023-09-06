В Сургуте задержали наркосбытчиков, которые попались на распространении синтетики Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Сургута утвердила обвинение по уголовному делу против двух местных жителей. Они обвиняются в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и отмывании криминальных денег.

В марте 2023 года они попались на сбыте наркотиков на территории Сургута. Они получали партии синтетических наркотиков, фасовали их и размещали в «тайниках-закладках». Их задержали полицейские при попытке реализовать очередную партию веществ. У них нашли 150 граммов синтетических наркотиков.

Наркосбытчики легализовали полученный доход через финансовых операций на сумму свыше 700 тысяч рублей.

Уголовное дело передано в суд.