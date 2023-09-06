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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 14:52

В Югре осудят водителя иномарки по вине которого погиб пешеход

Водитель превысил скорость и ночью на трассе сбил мужчину
Виктория Терина
В Югре осудят водителя иномарки по вине которого погиб пешеход

В Югре осудят водителя иномарки по вине которого погиб пешеход

Фото: Татьяна Коркина

В Югре осудят 29-летнего водителя, по вине которого погиб пешеход. Прокуратура округа утвердила обвинение. Авария произошла в июле 2023 года, когда мужчина в ночное время управлял принадлежащим ему автомобилем «Шевроле Клан»

Во время движения в районе 10-го километра автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» при ограниченных условиях видимости, превышая скорость, он не уступил дорогу пешеходу и сбил его. Пешеход получил травмы, от которых погиб.

Уголовное дело передано в Нефтеюганский районный суд.