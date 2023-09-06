Тюменские нефтепроводчики получили награды – они отметили профессиональный праздник

Фото: АО «Транснефть - Сибирь»

В аппарате управления АО «Транснефть – Сибирь» из рук генерального директора Рустэма Исламова получили награды сотрудники предприятия. Мероприятие было приурочено ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд наградами Министерства энергетики Российской Федерации награждены 24 работника в области транспортировки нефти. За профессиональное и ответственное отношение к труду Почетные грамоты и Благодарности ПАО «Транснефть», которая в этом году отмечает 30-летие со дня основания, получили 40 человек. Всего разными видами наград отмечены 355 работников.

По результатам производственного соревнования на звание лучшего среди подразделений первой группы предприятия победителем признано Урайское управление магистральных нефтепроводов.

Рустэм Исламов отметил, что благодаря труду ветеранов предприятие сейчас успешно развивается.

- Мы эксплуатируем созданные вами объекты и проводим масштабную модернизацию производственных объектов для обеспечения надежной и бесперебойной транспортировки нефти согласно планам компании, - подчеркнул он.