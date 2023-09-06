В Росгвардии Югры появился бронеавтомобиль «Патруль». Фото: Росгвардия. Уральский округ

В Росгвардии ХМАО появился бронеавтомобиль «Патруль». Об этом сообщили на официальной странице Росгвардии Уральского округа в соцсети.

- В спецподразделения ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по ХМАО – Югре, дислоцирующиеся в Сургуте и Нижневартовске, поступил новый бронированный автомобиль «Патруль» - говорится в сообщении.

Техника будет использоваться для обеспечения силовой поддержки спецназа Росгвардии при выполнении различных задач, в том числе для патрулирования местности, разведки и транспортировки сотрудников. В бронеавтомобиле смогут разместится 10 человек. Корпус выполнен в виде цельнометаллической сварной капсулы. Он защищен от различных воздействий, в том числе от подрыва. У него бронированные стекла, а сиденья могут складываться, что позволяет транспортировать внутри броневика различные грузы.