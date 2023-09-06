Россия и Израиль договорились о совместном производстве кино. Фото: пресс-служба Минкультуры России

Россия и Израиль подписали соглашение о совместном кинопроизводстве. Об этом стало известно после встречи Министра культуры Ольги Любимовой и Чрезвычайного и Полномочного Посла Израиля господина Александра Бен Цви. Предложение о сотрудничестве в сфере кино исходило от Иерусалима, а переговоры длились почти 15 лет.

По словам Минкультуры, решение о сотрудничестве станет важным событием для кинематографистов двух стран.

- Знаю, как этот документ ждало профессиональное сообщество, и как он будет полезен для совместной работы. Впереди масса планов, и это Соглашение, уверена, будет способствовать выходу нашей совместной работы на новый уровень, - отметила Ольга Любимова.

Посол Израиля Александр Бен Цви также отметил, что документ даст дополнительный импульс развитию российско-израильских культурных связей.

- Я уверен, совместных фильмов будет очень много. Продюсеры заинтересованы в обмене опытом друг с другом. Израильские картины очень сильные и сняты на высоком уровне. Российская публика сможет оценить их по достоинству, - подчеркнул господин Александр Бен Цви.

На совместном выпуске современных картин сотрудничество не закончится. Россия и Израиль будут представлять общие работы на международных кинофестивалях. Кроме того, создание общих фильмов увеличит их прокат, что принесет дополнительные средства киноиндустрии как России, так и Израиля.