В Сургуте к 1 ноября закончат капитальный ремонт дороги на улице Привокзальной

Фото: администрация Сургута

В Сургуте завершается второй этап капитального ремонта дороги на улице Привокзальной. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщили в администрации города.

Ремонт начали еще в мае, за это время дорожники отремонтировали участок от улицы Толстого до Грибоедова. Сейчас заканчивают участок от Грибоедова до Шидловского.

Фото: администрация Сургута

В администрации отметили, что последний раз дорогу ремонтировали в 2008 году. Во время рейтингового голосования в 2021 году жители города выбрали эту улицу в число приоритетных объектов для ремонта.

Сейчас там частично перекрыто движение, работают специалисты. Кроме обновления дорожного покрытия на участке обустраивают тротуары, пешеходную и зеленые зоны. Кроме того, сама дорога станет в два раза шире. Все работы планируют закончить к 1 ноября.