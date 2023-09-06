В Югре 7 сентября ГИБДД проведет массовую проверку соблюдения правил безопасной перевозки детей

Фото: архив УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре 7 сентября 2023 года пройдет масштабная акция «Внимание, дети!». Во время акции автоинспекторы всего округа проведут особый контроль за соблюдением безопасной перевозки детей и напомнят о преимуществах использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

Сотрудники ГИБДД будут дежурить как в городах, так и на загородных дорогах. Аналогичные массовые проверки автовладельцев пройдут и на трассе федерального значения «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск».

Госавтоинспекторы призывают водителей использовать пассивные средства защиты при поездках в автотранспорте. Во время проверок полиция в очередной раз напомнят о тяжести последствий аварий при пренебрежении элементарными правилами личной безопасности и безопасностью юных пассажиров.