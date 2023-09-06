В Югре судебные приставы закрыли крупный торговый центр. Фото: УФССП России по ХМАО-Югре

Судебные приставы приостановили работу ТЦ «Авангард», который находится в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает УФССП России по ХМАО-Югре. Деятельность 5-ти этажного ТЦ решил приостановить суд, а причиной стали многочисленные нарушения, которые угрожали жизни и здоровью посетителей. Эти нарушения обнаружили после проверки пожарной безопасности.

- Суд указал на необходимость принятия обеспечительных мер в виде запрета эксплуатации объекта до устранения собственником здания всех выявленных нарушений. Рабочая группа сотрудников органа принудительного исполнения незамедлительно выехала по адресу расположения ТЦ. Собственник здания был предупрежден о перспективе административной ответственности в случае незаконного возобновления работы центра, - сообщили приставы.

Работа торгового центра и всех находящихся в нем торговых помещений приостановлена на неопределенный срок, а точнее пока организация устранит все выявленные нарушения.