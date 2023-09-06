Фото: Управление автодорог Югры

В Югре до конца октября появятся три пункта весогабаритного контроля. Уже практически готовы пункт на 87-м км автомобильной дороги Сургут – Лянтор и пункт на 6 км Северного обхода Сургута. Об этом сообщили в Управлении автодорог Югры.

Специалисты разобрали существующее дорожное покрытие и уложили новое асфальтобетонное покрытие на участках автомобильных дорог, прилегающих к месту размещения АПВГК. Кроме того. укрепили обочины, установили барьерное ограждение и нанесли дорожную разметку.

- В ближайшее время специалисты начнут монтаж П-образных опор, информационного табло, метеостанции и системы видеонаблюдения - говорится в информации Управления автодорог Югры.

Еще один пункт весогабаритного контроля будет находится на 174-м км автодороги «Сургут – Когалым – граница ХМАО». К его оборудованию специалисты приступят в ближайшее время.