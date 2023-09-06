В Югре водитель грузовика устроил ДТП, в котором пострадал человек. Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре водитель грузовика спровоцировал ДТП, в котором пострадал человек. Авария произошла на 951 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» в Ханты-Мансийском районе. 41-летний водитель грузовика, при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем марки "Лада", за рулем которого находился 61-летний мужчина. В ДТП получил травмы 27-летний пассажир Лады.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, сотрудниками ГИБДД задержано 6 нетрезвых водителей. За выезд на встречку наказан 91 водитель и 62 - за нарушение правил перевозки детей.

ГИБДД Югры напоминает, что любое нарушение правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий и призывает к внимательности на дорогах.