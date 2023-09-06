В Югре за сутки зарегистрировано 49 преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 49 преступлений, по горячим следам раскрыто 24. Как рассказали в полиции одно из преступлений произошло в Сургутском районе, когда во время застолья женщина гражданка украла из квартиры своей знакомой ювелирные украшения на сумму 150 тысяч рублей. Ранее она была судима и теперь находится под подпиской о невыезде.

В Нижневартовском районе полицейские задержали 25-летнего молодого человека, у которого при обыске нашли пакет с блоком питания, в котором находился сверток с наркотиком. Ранее мужчина был судим за аналогичное преступление.

А в Нягани нашли и подозреваемого в краже. 25-летний молодой человек воспользовался тем, что его знакомый был пьян и украл его банковскую карту. А затем снял с нее 160 тысяч рублей в банкомате.

По всем случаям заведены уголовные дела.