В Югре ожидаются первые заморозки: столбик термометра покажет -3 градуса

Днем воздух прогреется до +21 градуса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 6 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3, +8 °С, местами по северо-западу до -3 °С, днем воздух прогреется до +16, +21 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3, +5 °С, днем +16, +18 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно посмотреть в инфографике МЧС.