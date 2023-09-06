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НовостиОбщество6 сентября 2023 2:52

В Югре ожидаются первые заморозки: столбик термометра покажет -3 градуса

Днем воздух прогреется до +21 градуса
Виктория Терина
Днем воздух прогреется до +21 градуса

Днем воздух прогреется до +21 градуса

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 6 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3, +8 °С, местами по северо-западу до -3 °С, днем воздух прогреется до +16, +21 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3, +5 °С, днем +16, +18 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре