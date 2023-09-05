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НовостиОбщество5 сентября 2023 17:06

Березовский и Белоярский районы Югры войдут в состав Арктической зоны России

Югра закрепила за собой роль одного из базовых регионов России в освоении Арктики
Виктория Терина
Березовский и Белоярский районы Югры войдут в состав Арктической зоны России. Фото: страница администрации Березовского района

Березовский и Белоярский районы Югры войдут в состав Арктической зоны России. Фото: страница администрации Березовского района

Президент РФ Владимир Путин одобрил включение Березовского и Белоярского районов Югры в состав Арктической зоны страны. Как сообщает департамент внутренней политики Югры, стратегия развития Арктики предусматривает развитие наукоемких и высокотехнологичных производств, разработку и реализацию программы геологического изучения Арктической зоны, освоение новых месторождений полезных ископаемых.

Березовский и Белоярский районы Югры относятся к районам Крайнего Севера и обладают инвестиционным, транспортно-логистическим, минерально-сырьевым потенциалом.

Кроме того, в Югре создадут инновационный научно-технический центр «ЮНИТИ ПАРК». Поэтому Югра закрепила за собой роль одного из базовых регионов России в освоении Арктики.