Фото: администрация Нижневартовска

Во время СВО погиб житель Нижневартовска Кирилл Сердюк. У Кирилла не было ни капли сомнения и страха идти защищать Родину, он отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации.

Кирилл родился в Нижневартовске, учился в средней школе №21. Его запомнили как добропорядочного человека, заботливого, трепетно относившегося к своим близким. Кирилл занимался спортом, был трудолюбивым и ответственным. После службы в армии он получил профессию «Спасатель» и диплом о средне-специальном образовании по специальности «Менеджер». Мечтал работать в МЧС. Увлекался изучением языков, игрой на гитаре, философией и литературой. До мобилизации Кирилл работал в Спортивной школе олимпийского резерва и был единственным кормильцем в семье.

Гранатометчик мотострелкового отделения Кирилл Сердюк выполнял боевые задачи в составе 810 бригады морской пехоты мотострелкового батальона. У Кирилла остались мама и брат.

Правительство округа окажет семье все необходимые меры поддержки.