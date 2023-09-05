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НовостиОбщество5 сентября 2023 12:45

Во время специальной военной операции погиб инженер из Нижневартовска

Андрей Овсянников посмертно награжден орденом Мужества
Виктория Терина
Фото: администрация Нижневартовска

Фото: администрация Нижневартовска

Во время специальной военной операции погиб житель Югры Андрей Овсянников. Он родился в поселке Высокий, жил и работал в Нижневартовске. После службы в армии работал инженером в ООО «Пакер Сервис». Андрей Овсянников отправился в зону СВО встав на защиту мирного населения, с честью нес службу в должности оператора-топогеодезиста отделения артиллерийской разведки гаубичного артиллерийского дивизиона танкового полка.

- Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Андрей Анатольевич Овсянников посмертно награжден орденом Мужества - сообщили в администрации Нижневартовска.

У Андрея остались супруга, дочь и сестра. Правительство Югры окажет семье все необходимые меры поддержки, предусмотренные законодательством региона.