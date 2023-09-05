В Югре осудят двух курьеров, которые забирали деньги у людей и передавали их мошенникам Фото: Татьяна Коркина

Следком Югры завершил расследование уголовного дела против двоих жителей Сургута, которые стали частью мошеннической схемы. Как объяснили в ведомстве, в декабре 2022 года 62-летней жительнице Сургута позвонил мужчина, который представился следователем и сообщил, что дочь женщины стала виновницей серьезного ДТП и для освобождения ее от ответственности необходимо заплатить. Таким образом женщина передала 8,5 миллионов рублей парням, которые пришли к ней в квартиру женщины, получив адрес от своего сообщника.

По подобной схеме они получили 680 тысяч рублей от 85-летней жительницы Сургута. Деньги они вносили на банковский счет и переводили сообщнику, оставляя себе 10% от суммы.

Уголовное дело против их сообщника расследуется отдельно. Сейчас следователи выясняют его личность. Молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.