В Сургуте влюбленные могут сыграть постановочную свадьбу

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Теперь жители Сургута могут сыграть постановочную свадьбу. Такую услугу влюбленным предлагает местный Дворец бракосочетаний.

Как сообщили в учреждении, такой формат торжества подойдет для тех, кто не успели подать заявление на торжественную регистрацию, расписались в другом городе или просто забыли паспорта.

«Постановочная свадьба - это уникальная возможность воссоздать атмосферу настоящей свадьбы, но без официальной регистрации брака. Церемония носит символический характер. Ее можно проводить во Дворце торжеств как в день регистрации, так и в любой другой, после официального торжества», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Дворца торжеств в соцсети «ВКонтакте».

Более подробную информацию можно получить по телефону: 950-954