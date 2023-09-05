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НовостиОбщество5 сентября 2023 8:09

В Сургуте влюбленные могут сыграть постановочную свадьбу

Теперь жители Сургута могут сыграть постановочную свадьбу
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Теперь жители Сургута могут сыграть постановочную свадьбу. Такую услугу влюбленным предлагает местный Дворец бракосочетаний.

Как сообщили в учреждении, такой формат торжества подойдет для тех, кто не успели подать заявление на торжественную регистрацию, расписались в другом городе или просто забыли паспорта.

«Постановочная свадьба - это уникальная возможность воссоздать атмосферу настоящей свадьбы, но без официальной регистрации брака. Церемония носит символический характер. Ее можно проводить во Дворце торжеств как в день регистрации, так и в любой другой, после официального торжества», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Дворца торжеств в соцсети «ВКонтакте».

Более подробную информацию можно получить по телефону: 950-954