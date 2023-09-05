В соседнем с Нижневартовском Стрежевом замечен медведь. Фото: скриншот из видео в телеграм канале мэра Стрежевого

В три утра в соседнем с Нижневартовском Стрежевом был замечен медведь. Как сообщил мэр городского округа, зверь попал на камеру видеонаблюдения возле фермы Бойченко на перекрестке у магазина «Стрежень» в микрорайоне Новый. Видео с медведем разлетелось по пабликам и телеграм-каналам ХМАО-Югры. Югорчан, а особенно любителей посещать лес предупреждают об опасности.

Как рассказал мэр Стрежевого Валерий Дениченко косолапый побежал к центру по улице Коммунальной. Экипаж ГИБДД с трудом выгнал его из пятого микрорайона в сторону магазина «Планета». А там его настиг охотник в районе четырех утра.

В комментариях местные жители возмутились тем, что с медведем поступили жестоко, но Валерий Дениченко отметил, что эта мера вынужденная, так как на пути хищника могли оказаться люди.

- То, что медведь никого не тронул результат работы полиции и охотника. Если бы специалисты немного замешкались и мишка порвал бы по пути пару человек было бы гораздо хуже. Алгоритм простой - лесным хищникам не место в городе. Мы обязаны защитить людей, - отметил мэр Стрежевого.