В Ханты-Мансийске пьяный водитель устроил аварию, не справившись с управлением

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за сутки зарегистрировано 4 ДТП, в которых 5 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход.

Одна из аварий произошла в Ханты-Мансийске, когда 62-летний водитель «УАЗ», двигаясь в районе 3 км СОК «Стрижкино» не справился с управлением, съехал в правый придорожный кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель и его пассажирка получили травмы. Как отметили в ГИБДД, виновник аварии был пьян.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции Югры задержано 16 водителей с признаками опьянения. За выезд на встречку привлечено 285 водителей и 69 - за нарушение правил перевозки детей.