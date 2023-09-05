Волонтеры из Сургутского района приобрели и передали помощь инвалидам в ДНР

Фото: администрация Сургутского района

Волонтеры из Сургутского района передали оборудование инвалидам в ДНР. Об этом сообщает администрация Сургутского района.

- Активисты лянторской общественной организации «Седьмой Лепесток» отправили в Макеевку важный груз. Инвалидные коляски, сделанные по индивидуальным размерам, специальные матрасы, памперсы, пеленки и даже ноутбуки — все это было приобретено на Президентский грант, который организация выиграла в 2022 году - говорится в сообщении.

Помощь направлена ассоциации «Ника Плюс», в которой состоит около 230 взрослых и детей с ОВЗ, а груз доставил Гумкорпус Югры.

В администрации отметили, что за 13 лет работы «Седьмой Лепесток» помог сотням семей с больными детьми Сургутского района и других муниципалитетов ХМАО-Югры.