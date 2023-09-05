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НовостиОбщество5 сентября 2023 2:46

В Югре 5 сентября ожидается прохладная и ветреная погода

Существенных осадков синоптики не прогнозируют
Виктория Терина
В Югре 5 сентября ожидается прохладная и ветреная погода

В Югре 5 сентября ожидается прохладная и ветреная погода

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 5 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью местами туман. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем порывы усилятся до 5-10 м/с. Температура ночью +4, +9 °С, по северо-западным районам +3, -2 °С, днем потеплеет +14, +19 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Ночью столбик термометра покажет +6, +8 °С, днем прогреется до +14, +16 °С.

Подробнее о погоде в Югре можно узнать в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре