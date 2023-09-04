В Нижневартовске ограничат движение транспорта из-за забега «Кросс Нации» Фото: Юлия Кучеренко

В Нижневартовске пройдет легкоатлетический кросс «Золотая осень» во время городского праздника «Здоровье» и физкультурного мероприятия «Всероссийский день бега «Кросс Нации». В администрации города предупредили, что 16 и 17 сентября из-за проведения праздника и забега временно ограничат движение транспорта.

Так, 16 сентября с 7 до 16 часов (до окончания мероприятий) ограничат движение по улице Мусы Джалиля (от улицы Г.И. Пикмана до улицы 60 лет Октября).

А 17 сентября с 7 до 14 часов (до окончания мероприятий) будет ограничено движение по улице Г.И. Пикмана (от гостиничного комплекса «Жемчужина Сибири» до улицы Ханты-Мансийской); а также по проспекту Победы (от улицы Г.И. Пикмана до улицы 60 лет Октября), по улице Мусы Джалиля (от улицы Г.И. Пикмана до улицы 60 лет Октября) и по улицк Ханты-Мансийская (от улицы Г.И. Пикмана до улицы 60 лет Октября).