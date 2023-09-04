Жительница Октябрьского района получила памятную медаль «Волонтер СВО». Фото: телеграм-канал правительства Югры

Жительница Октябрьского района получила памятную медаль «Волонтер СВО». Об этом рассказали в правительстве Югры.

Ирина Шелудякова начала помогать защитникам после того, как сын ушел на службу. Женщина создала волонтерский штаб «Надежный тыл», который на данный момент отправил уже больше 4 тонн помощи в зону проведения СВО. Там трудятся уже больше 50 неравнодушных югорчан. У них есть своя методика плетения маскировочных сетей, благодаря которой изделие хорошо скрывается в местности. Волонтеры подбирают цветовые гаммы под время года и особенности. Перед каждой новой сетью они собираются, чтобы обсудить приемы, размеры и изучить природу районов боевых действий. А при помощи компьютерной программы моделируют будущая сеть и уже после рукодельницы приступают к плетению.

Кроме того, штаб помогает военным госпиталям — шьют постельное белье и подушки из непромокаемой ткани, изготавливают необходимое для операционных и перевязочных.

Заслуженную награду югорчанке вручили на торжественной церемонии в Белоярском.