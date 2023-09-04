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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 4:24

В Сургуте водитель отечественной легковушки устроил пьяную езду по городу и спровоцировал ДТП

За выходные в Югре зарегистрировано 7 ДТП, в которых 10 человек получили травмы
Виктория Терина
Фото: Госавтоинспекция Югры

Фото: Госавтоинспекция Югры

За выходные в Югре зарегистрировано 7 ДТП, в которых 10 человек получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Фото: Госавтоинспекция Югры

Так, пьяная поездка по ночному Сургуту закончилась для 57-летнего водителя «ГАЗ» аварией. Мужчина ехал по улице Рационализаторов, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «ВАЗ», который от удара отбросило на металлическое ограждение по левой стороне дороги. В результате ДТП водитель Лады и два его пассажира получили травмы.

Кроме того, сотрудниками ГИБДД задержано 50 нетрезвых водителей. За выезд на встречку привлечено 66 водителей и 146 - за нарушение правил перевозки детей.