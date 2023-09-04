В Югре 4 сентября ветер усилится до 11 м/с Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 4 сентября ожидается переменная облачность. По западной половине преимущественно без осадков, по восточной половине местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный ночью 4-9 м/с, днем ветер усилится до 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4, +9 °С, днем потеплеет до +12, +17 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Ночью столбик термометра покажет +5, +7 °С, а днем воздух прогреется до +12, +14 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно посмотреть в инфографике МЧС.