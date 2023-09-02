В Югре с 1 сентября начали подавать тепло в школы, детские сады и больницы

Отопительный сезон в Югре стартовал с 1 сентября Фото: Татьяна Коркина

В Югре стартовал отопительный сезон. Для создания комфортных условий для учеников школ и детсадов и пациентов больниц и поликлиник, в первую очередь, тепло подают в образовательные и медицинские учреждения.

По данным правительства Югры, жилые дома начнут отапливать тогда, когда среднесуточная температура воздуха ниже 8 градусов продержится пять дней.

Жителям Югры напоминают о необходимости проверить состояние отопительных приборов. Если есть протечки и другие неполадки, нужно обратиться в свою управляющую компанию.

С 1 сентября в Югре стартовал отопительный сезон В первую очередь тепло подают в