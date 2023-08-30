В Пыть-Яхе готовится к открытию Динопарк с гигантскими динозаврами. Фото: администрация Пыть-Яха

В Пыть-Яхе установили новых динозавров, в рамках второго этапа инициативного проекта «Динопарк86». Теперь новые динозавры образуют целые семейные группы в парке. Об этом сообщает администрация Пыть-Яха.

- Сейчас общественная территория стала еще лучше – гостей встречает нарядная входная группа, появились новые фигуры динозавров, шезлонги, камни времени, пошаговые плиты, кухня-трейлер, купольный планетарий – почти все по уникальному проекту и специально для жителей города и всей Югры - говорится в сообщении.

Фото: администрация Пыть-Яха

В Пыть-Ях фигуры привезли на пяти фурах из Липецка, Санкт-Петербурга и Челябинска. По словам автора идеи создания Динопарка Людмилы Завадской, совсем скоро состоится открытие территории. Каждый житель сможет не только сделать красочные фото с самыми большими «игрушками» в Югре, но и оценить вид и звук в планетарии.