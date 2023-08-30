В Югре 30 августа ожидается переменчивая погода: будет дождливо и ветрено Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 30 августа будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный ночью 2 – 7 м/с, днем ветер усилится до 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13° С, при прояснениях до +2,+7° С, днем потеплеет до +17, +22° С, а по западной половине округа лишь до +10, +15° С.

В Ханты-Мансийске также облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный ночью 2 – 7 м/с, днем порывы ветра будут достигать 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +9, +11° С, а днем +17, +19° С.

Подробнее о погоде в регионе можно узнать в инфографике МЧС.