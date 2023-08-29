В Югре водитель иномарки не справился с управлением и попал в ДТП. Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за сутки зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Югры. Одна из аварий произошла на 214 км автодороги «Югра» на участке «п. Талинка-г. Советский» Октябрьского района. 47-летний водитель «Mitsubishi» на высокой скорости не справился с управлением и съехал с дороги в правый кювет. В итоге его автомобиль перевернулся, а сам виновник ДТП получил травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции за день задержано 19 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения наказано 187 водителей и 71 - за нарушение правил перевозки детей.

ГИБДД просит водителей быть внимательнее, не совершать резких маневров и перестроений, особенно в условиях непогоды.