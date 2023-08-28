За неделю в Югре выявлено 59 новых случаев коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зафиксировано 270 512 случаев коронавируса. За прошедшую неделю, с 22 по 28 августа, зарегистрировано 59 новых случаев COVID-19 в 13 муниципалитетах Югры, а именно: в Сургуте - 11; Ханты-Мансийске – 16; Нижневартовске - 9; Нягани - 4; Сургутском районе - 3; Урае - 1; Советском районе - 2; Мегионе - 3; Когалыме - 1; Кондинском районе - 3; Радужном - 2; Пыть-Яхе - 1; Березовском районе - 2.

На момент выявления у 56 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 диагностирована пневмония. Контакт установлен в 57 случаях. На COVID обследовано за неделю 3 591 человек, всего прошли обследование 3 844 248.

За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За неделю от коронавируса вылечились 17 человек, за весь период пандемии выздоровели 267 805 югорчан.