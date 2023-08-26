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НовостиПроисшествия26 августа 2023 7:53

На жительницу Нижневартовска возбудили уголовное дело за наезд на силовика

Инцидент произошел в минувшую пятницу.
Екатерина Коган
На женщину возбуждено уголовное дело. Фото: Комсомольская правда

На женщину возбуждено уголовное дело. Фото: Комсомольская правда

Вчера около десяти вечера в Нижневартовске было неспокойно. В одном из дворов города автоледи 1990 года рождения наехала на должностное лицо органов внутренних дел. Как рассказали корреспонденту «КП-Югра» в пресс-службе СК по ХМАО-Югре, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

На данный момент по уголовному делу проводятся следственные действия, которые установят все обстоятельства случившегося. Также решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.