В Пыть-Яхе осудят мастера погрузочно-разгрузочных работ, который допустил смерть работника Фото: Татьяна Коркина

В Югре завершено расследование уголовного против 35-летнего жителя Пыть-Яха, который является мастером погрузочно-разгрузочных работ одного из предприятий города. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда из-за чего по неосторожности погиб человек. В СУ СК РФ по ХМАО-Югре сообщили, что 2 октября прошлого года работник, не прошедший специальное обучение, проводил погрузочные работы, находясь на подкрановой площадке производственной организации города.

Работу он проводил по указанию мастера погрузочно-разгрузочных работ, управляя автопогрузчиком. В итоге работник допустил опасное раскачивание груза, после чего центр тяжести сместился и автопогрузчик опрокинулся. Управлявший транспортом человек попытался выйти из кабины и попал под раму, получив травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.

Следователи собрали достаточно доказательств и уголовное дело передано в суд.