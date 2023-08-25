В Сургуте водитель внедорожника разбил битой автомобиль обидчика, который не пропустил его на дороге

Полиция Сургута разбирается в конфликте между автомобилистами Фото: Татьяна Коркина

Полицейские Сургута проводят проверку конфликта между участниками дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре. 44-летний местный житель заявил в полицию о нападении и рассказал, что ехал на своем автомобиле в районе кольца ГРЭС по Нефтеюганскому шоссе и в плотном потоке машин водитель внедорожника попытался вклиниться между автомобилями, нарушив правила дорожного движения. Автомобилист не стал пропускать иномарку и из-за этого начался конфликт.

Нарушителю удалось вклинится в поток, а после обе машины остановились. Между водителями началась ссора, во время которой мужчина, заявивший в полицию применил перцовый баллончик, а водитель внедорожника в ответ взял биту и разбил им лобовое стекло и капот автомобиля оппонента.

Полицейские выяснили, что за рулем внедорожника находился 49-летний мужчина, сейчас полиция начала проверку индента.