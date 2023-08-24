В Югорске простятся с офицером, погибшем во время СВО

Фото: администрация Югорска

При выполнении задач СВО погиб офицер Николай Мазин. Об этом сообщили в администрации Югорска.

Николай родился в поселке Коммунистический Советского района, там же окончил школу. Затем поступил в Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище, навсегда связав свою жизнь с военным делом. Служил в Чечню, затем отправлен в Майкоп, а в 2008 году выполнял боевые задачи в Южной Осетии. Вся его жизнь была сопряжена с риском и служению Родине.

В Югорск мужчина с семьей переехал в 2011 году, работал в градообразующем предприятии, а в сентябре прошлого года в рамках по частичной мобилизации отправился на службу. В июне за проявленные отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга был удостоен награды – медали «За воинскую доблесть».

Николай погиб 14 августа в результате полученных ранений во время исполнения обязанностей военной службы. У него остались жена и трое детей. Правительство Югры и администрация Югорска окажет семье все необходимые меры поддержки, предусмотренные законодательством.

Прощание с Николаем Мазиным состоится сегодня, 24 августа с 12.00 до 13.00 в ритуальном зале «Милосердие» (ул. Попова 2Ж) в Югорске.