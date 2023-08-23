В Ханты-Мансийске ищут нового хозяина для собаки будущего участника СВО

В Ханты-Мансийске ищут хозяина для собаки будущего участника СВО. Фото: телеграм-канал "Помощь животным мобилизованных"

В Ханты-Мансийске ищут хозяина для собаки будущего участника СВО. Объявление появилось в телеграмм-канале «Помощь животным мобилизованных». Хантымансиец, который отправляется защищать Родину ищет своему питомцу Джесси нового хозяина.

- В связи с уездом хозяина на СВО, собака остается одна. Очень ждет нового хозяина или на длительную передержку, до возвращения старого. Джесси примерно 3 года, нашли возле дома, была поранена задняя лапа, не могла ходить, хромала, была взята на передержку, так и осталась. Порода-помесь с Басенджи. Не стерилизована, есть прививки и паспорт - говорится в объявлении.

Хозяин животного описывают ее как игривую и любознательную. А еще говорит, что она ласковая и утром любит поспать. Знает команды: лежать, сидеть, лапу, круг (вокруг себя), зайка. С поводка лучше не отпускать, иначе убежит, даже не оглянется, придется ловить и искать, но если знает где дом, может прибежать сама. Тем, кто готов приютить собаку, можно обратиться в аккаунт @RusovaAI2713 в телеграмм или через администраторов.

Также в канале есть и другие объявления от военнослужащих с различными просьбами и обращениями.