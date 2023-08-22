В жуткой аварии на трассе в Югре погиб водитель Лады, а водитель иномарки получил травмы

В жуткой аварии на трассе в Югре погиб водитель Лады. Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за сутки зарегистрировано 3 ДТП, в которых 1 человек погиб и 5 - получили травмы, в том числе 1 ребенок. На трассе в Ханты-Мансийском районе произошла жуткая авария.

По данным ГИБДД, ДТП произошло на 51 км автодороги «Югра» на участке «город Ханты-Мансийск – поселок Талинка». 34-летний водитель «ВАЗ» нарушил правила расположения транспортного средства и столкнулся с автомобилем «JAC», под управлением 31-летнего мужчины. В результате ДТП водитель Лады погиб, а водитель иномарки получил травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, за день сотрудниками ГИБДД за день задержано 10 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения наказано 137 водителей и 58 - за нарушение правил перевозки детей.