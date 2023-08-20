В Югре зафиксировано 4 лесных пожара Фото: Татьяна Коркина

В Югре 20 августа тушат 4 лесных пожара на общей площади 16,2 гектаров. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов Югры.

Пожары зафиксированы в двух муниципалитетах округа: 1 пожар в Березовском районе на площади 7,5 гектаров и 3 пожара в Сургутском районе на площади 8,7 гектаров.

Все эти очаги произошли из-за грозовой активности. В тушении пожаров задействованы 33

работника Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов продолжается в постоянном режиме. За сутки в Югре потушили 11 лесных пожаров и одно ландшафтное возгорание.