На дорогах Нижневартовска устанавливают разделители полос движения

Фото: администрация Нижневартовска

На дорогах Нижневартовска устанавливают делиниаторы - искусственные ограничители, которые разделяют потоки на проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сегодня делиниаторы появились на улице Интернациональная, неподалеку от ТЦ «Подсолнух», где завершается ремонт одного из участков дороги. Ранее ограничители установили на улице Мира, в районе магазина «Сибирь».

- Их функция - разделять и упорядочивать транспортные потоки, дисциплинировать водителей, - сказал представитель подрядчика.

Как отметили в мэрии, такие барьерные ограждения устанавливают в местах, где чаще всего происходят ДТП - водители выезжают на встречную полосу. А на улице Интернациональная отмечается значительный поток транспорта, в том числе грузового.