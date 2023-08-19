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НовостиОбщество19 августа 2023 12:50

На дорогах Нижневартовска устанавливают разделители полос движения

Разделители полос движения появились на нижневартовских дорогах
Марина Прохорова
Фото: администрация Нижневартовска

Фото: администрация Нижневартовска

На дорогах Нижневартовска устанавливают делиниаторы - искусственные ограничители, которые разделяют потоки на проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сегодня делиниаторы появились на улице Интернациональная, неподалеку от ТЦ «Подсолнух», где завершается ремонт одного из участков дороги. Ранее ограничители установили на улице Мира, в районе магазина «Сибирь».

- Их функция - разделять и упорядочивать транспортные потоки, дисциплинировать водителей, - сказал представитель подрядчика.

Как отметили в мэрии, такие барьерные ограждения устанавливают в местах, где чаще всего происходят ДТП - водители выезжают на встречную полосу. А на улице Интернациональная отмечается значительный поток транспорта, в том числе грузового.