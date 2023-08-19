Глав сразу двух департаментов выберут в Югре

Фото: Дума Югры

Власти Югры опубликовали списки кандидатов на должности директоров департаментов спорта и культуры. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте регионального правительства.

Так, по итогам первого этапа этапа отбора на должность руководителя окружного департамента культуры претендуют одиннадцать человек: Татьяна Дворникова, Руслан Дячук, Роман Завьялов, Елена Игнатьевская, Маргарита Козлова, Эльдар Мусин, Татьяна Пеньковцева, Ксения Руссу, Сергей Смирнов, Константин Чернышев и Елена Шипицина.

Желающих занять пост главы департамента физической культуры и спорта немного меньше - шесть человек: Яна Баранова, Марат Басиев, Юрий Кожевников, Софья Конух, Дмитрий Лужбин и Константин Репин.

Следующий этап - отраслевая профессиональная конференция, которая состоится 23 августа. В ходе мероприятия эксперты и общественники дадут оценку профессиональному видению развития сфер культуры и спорта претендентами, а затем состоится голосование, по итогу которого и станут известны новые главы.