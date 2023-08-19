В Югре ветераны боевых действий с инвалидностью получат деньги на покупку спецавтомобиля

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Югре ввели новую меру поддержки для ветеранов боевых действий, лишившихся ног. По словам первого заместителя директора департамента социального развития Югры Светланы Кругловой, теперь им будут выдавать сертификаты на покупку спецавтомобиля с ручным управлением. Сумма - не более двух миллионов рублей.

- В России не так много заводов, обладающих возможностью изготавливать такие автомобили. Ведем переговоры с заводом «Лада», который готов обеспечить выпуск автомобилей с ручным управлением, - отметила Светлана Круглова.

Планируется, что ведение данной меры поддержки будет способствовать улучшению качества жизни инвалидов боевых действий, повышению их мобильности и возвращению к активному образу жизни.

На сегодняшний день в Югре проживают порядка 90 человек, нуждающихся в такой помощи.