Фото: В Югре спасли собаку, которая застряла в водосточной трубе. Фото: ФКУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району

Пожарные «Центроспас-Югория» спасли собаку из водосточной трубы в пгт Междуреченском (Кондинский район ХМАО-Югры). Песика первым обнаружил мужчина по имени Сергей, он не сразу смог понять, где она находится.

Фото: ФКУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району

- Я несколько раз выходил за ограду, осматривался, даже к соседям сходил, думал, может, чужая сбежавшая собака зацепилась цепью. И только под вечер понял, откуда идет звук, - рассказал мужчина.

Для спасения животного пришлось развернуть целую операцию. Сначала в ход пошли лопаты и ломики, но этого оказалось недостаточно. Труба, в которой застряла собака, находилась под бетонными плитами. В решении этой проблемы помогли неравнодушные жители – один из них – Петр, предоставил спецтехнику, при помощи которой удалось поднять плиты.

Фото: ФКУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району

- Освободили бедняжку достаточно быстро. Животное, которое несколько часов провело в трубе, при первой же возможности со всех лап убежало на свободу - рассказали в КУ «Центроспас-Югория».