Депутат Урая затеял проверку из-за некачественного благоустройства дворовой территории и торфа с мусором

В Урае жители дома жалуются на некачественное благоустройство территории дома. Фото: Леонард Насибуллин

Торф с мусором, некачественный водоотвод, отсутствие лавочек для отдыха жильцов дома № 13 микрорайона Западный в Урае стало поводом для обращения в полицию. О том, что благоустройство дворовой территории дома проходит с явными нарушениями в редакцию «Комсомольской правды» сообщил депутат Думы Урая Леонард Насибуллин. Кроме того, жильцы дома жалуются на то, что их не устраивает проведенная работа. Вместе с полицией проведен визуальный осмотр торфа, который завезли во двор и обнаружено, что он непригоден для использования при благоустройстве. По словам депутата, в земле есть коряги, палки, мох и мусор.

Фото: Леонард Насибуллин

- Жители города Урай ждали благоустройства двора много лет и засорять придомовую территорию грязным торфом с корягами и мусором это просто издевательство над ними. Скорее всего, подрядная организация накопала торф прямо в болоте с нарушениями природоохранного законодательства и здесь необходима уже проверка со стороны Природоохранной прокуратуры. Я потребовал у директора УКС города Урай Владимира Гробовца прекратить немедленно использовать этот некачественный торф - сообщил Леонард Насибуллин.

В пресс-службе ОМВД России по Ураю нашему корреспонденту подтвердили о поступившем к ним обращении и о том, что оно принято.

- Заявление поступило, проводится проверка - сообщили в полиции.

Фото: Леонард Насибуллин

Как сообщил Леонард Фанилевич, благоустройством данной территории занимается ООО «Нефтедорстрой» по муниципальному контракту с Управлением капитального строительства города. Как выяснилось, ранее организация уже проводила работы с нарушениями. Так, в 2021 году во время производства работ по благоустройству на детскую площадку в 3 микрорайоне выгрузили кучу навоза. Смесь с удобрениями из самосвала выгрузили прямиком на парковочное место, предназначенное для инвалидов. После жалоб в администрацию подрядчик заменил удобрение на торф, но неприятный запах беспокоил жителей еще долго.

Фото: Леонард Насибуллин

Редакция «КП» направила запрос представителю компании и в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию и принимаемые меры по ее решению. Ответы ожидаются.