В Югре 19 августа 2023 года будет тепло, но пройдут дожди

Погода в Югре на 19 августа Фото: Вера Зенина

В субботу, 19 августа, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, местами по восточной половине +3...+8. Днем +19...+24 градуса, местами по восточной половине +13...+18.

В Ханты-Мансийске: переменная облачность и кратковременный дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +15...+17 градусов, днем +20...+22.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: