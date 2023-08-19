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НовостиОбщество19 августа 2023 0:00

В Югре 19 августа 2023 года будет тепло, но пройдут дожди

Рассказываем, какая погода будет в Югре 19 августа 2023 года
Марина Прохорова
Погода в Югре на 19 августа

Погода в Югре на 19 августа

Фото: Вера Зенина

В субботу, 19 августа, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, местами по восточной половине +3...+8. Днем +19...+24 градуса, местами по восточной половине +13...+18.

В Ханты-Мансийске: переменная облачность и кратковременный дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +15...+17 градусов, днем +20...+22.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре