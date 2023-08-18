В Югре водитель без прав устроил аварию с пострадавшими

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 5 ДТП, в которых 10 человек получили травмы, в том числе 2 детей. Так, в Сургуте на улице Дорожной, водитель не имеющий прав, стал виновником аварии с пострадавшими.

- 19-летний водитель «ВАЗ» не справился с управлением и наехал на опору уличного освещения. В результате ДТП виновник происшествия и два его пассажира получили травмы. - рассказали в Госавтоинспекции Югры.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, сотрудниками ГИБДД за день задержали 15 водителей с признаками опьянения.

За выезд на полосу встречного движения привлечено 158 водителей и 49 - за нарушение правил перевозки детей.