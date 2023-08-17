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НовостиПроисшествия17 августа 2023 5:34

С начала года в Югре произошло 113 ДТП, в которых 4 ребенка погибли и 116 получили травмы

Каждого третьего ребенка, получившего травмы в ДТП, водители перевозили не безопасно
Виктория Терина
С начала года в Югре произошло 113 ДТП, в которых 4 ребенка погибли и 116 получили травмы

С начала года в Югре произошло 113 ДТП, в которых 4 ребенка погибли и 116 получили травмы

Фото: Юлия Кучеренко

На дорогах округа за 7 месяцев 2023 года зарегистрировано 113 ДТП с участием детей, в которых 4 ребенка погибли и 116 получили травмы. По информации ГИБДД, в 40% этих аварий дети были пассажирами. При этом каждого третьего ребенка, получившего травмы в ДТП, водители перевозили не безопасно, без использования детских автокресел или ремней безопасности.

Сотрудники ГИБДД отметили, что основной причиной аварий, в которых 30 детей получили травмы по собственной неосторожности, по-прежнему, остается неправильное пересечение дороги юными пешеходами и велосипедистами.

Госавтоинспекция округа призывает родителей особенно часто следить за безопасностью детей на дорогах.