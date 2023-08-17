Доброволец из Пыть-Яха погиб в зоне СВО. Фото: Паблик "ПП Пыть-Ях"

Доброволец из Пыть-Яха 20 июля погиб в зоне СВО. Ему был 41 год. Родился и вырос Сергей в Кургане. С 2014 года жил в Пыть-Яхе и работал в ОАО "РЖД". Он был добрым, честным и отзывчивым человеком. Служил в штурмовом отряде «Шторм», который отправляли на самые сложные участки в зоне боевых действий.

На передовой Сергей Пьянков находился с начала февраля 2023 года. Посмертно награжден орденом Мужества. Его похоронили с воинскими почестями на родине, в Кургане. Там у него остались пожилые родители и сын.